"Ювентус" забил в 43-м матче Серии А подряд, повторив собственный рекорд

Теги ювентус

"Ювентус" забил в 43-м матче Серии А подряд, повторив собственный рекорд

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" играет с "Кротоне".

К середине второй половины туринский клуб выигрывает со счетом 2:0 благодаря голам Марио Манджукича и Маттиа Де Шильо.

Этот матч стал для "Юве" 43-м подряд в Серии А, в котором клуб забивает хотя бы один мяч.

Благодаря этому туринцы повторили собственный рекорд турнира, который был установлен с февраля 2013 по март 2014 года.

Не пропустите: Икарди стал третьим игроком в истории "Интера", который забил не менее 15 голов за сезон четыре года подряд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 14 38
2 Интер Милан 14 36
3 Ювентус 14 34
4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Торино 14 19
11 Фиорентина 14 18
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 14 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов