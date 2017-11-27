"Ювентус" забил в 43-м матче Серии А подряд, повторив собственный рекорд

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" играет с "Кротоне".

К середине второй половины туринский клуб выигрывает со счетом 2:0 благодаря голам Марио Манджукича и Маттиа Де Шильо.

Этот матч стал для "Юве" 43-м подряд в Серии А, в котором клуб забивает хотя бы один мяч.

Благодаря этому туринцы повторили собственный рекорд турнира, который был установлен с февраля 2013 по март 2014 года.

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