"Ювентус" заблокировал трансфер Дибалы в "Тоттенхэм"

Переход нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в "Тоттенхэм" сорвался, сообщает BBC.

По информации источника, сделку заблокировал туринский клуб. Причины такого решения неизвестны. Скорее всего, это связано с тем, что "старая синьора" не может найти замену аргентинцу.

Ранее утверждалось, что "Ювентус" согласился продать "Тоттенхэму" 25-летнего форварда за 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дибала сыграл 42 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Данило стал игроком "Ювентуса". | http://soccernews.ru