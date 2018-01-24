"Ювентус" заинтересовался бывшим защитником "Барселоны"

Туринский "Ювентус" заинтересовался защитником дортмундской "Боруссии" Марком Бартрой, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" изучает вариант с подписанием 27-летнего воспитанника каталонской "Барселоны" уже в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бартра забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Ювентус" близок к подписанию 16-летнего Пеллегри. | soccernews.ru