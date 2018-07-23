"Ювентус" заинтересовался еще одним защитником "Атлетико"

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"Ювентус" заинтересовался еще одним защитником "Атлетико"Туринский "Ювентус" заинтересовался еще одним защитником мадридского "Атлетико", информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, если "старой синьоре" не удастся подписать капитана "матрасников" Диего Година, она будет готова предпринять попытки заполучить в свои ряды его партнера по центру обороны в клубе Стефана Савича.

Напомним, "Ювентус" повысил цену на Ругани для "Челси". | soccernews.ru

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