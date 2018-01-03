"Ювентус" заинтересовался хавбеком "Лацио"

Теги ювентуслациосергей милинкович-савич

"Ювентус" заинтересовался хавбеком "Лацио"Туринский "Ювентус" заинтересовался полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милиновичем-Савичем, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" вполне может предпринять попытки подписать 22-летнего хавбека "орлов" следующим летом.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 24 играх за "Лацио".

Напомним, в эти минуты "Ювентус" играет кубковый матч против "Торино". | soccernews.ru

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