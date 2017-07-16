"Ювентус" заинтересовался хавбеком "Ливерпуля"

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"Ювентус" заинтересовался хавбеком "Ливерпуля"Туринский "Ювентус" заинтересовался полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" обратила свое внимание на 23-летнего хавбека после того, как ей не удалось договориться о трансфере Блеза Матюиди из французского ПСЖ. Трансферная стоимость немца, контракт которого с "красными" истекает летом следующего года, составляет 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Джан забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Джаном

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