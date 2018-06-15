"Ювентус" заинтересовался игроком сборной Голландии

Теги патрик ван анхолтювентускристал пэлас

"Ювентус" заинтересовался игроком сборной ГолландииТуринский "Ювентус" заинтересовался защитником "Кристал Пэлас" Патриком Ван Анхолтом, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует подписать 27-летнего бека "стекольщиков" этим летом. Трансфер голландца оценивается примерно в 10 миллионов евро.

В завершившемся сезоне ван Анхолт забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за "Кристал Пэлас".

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину. | soccernews.ru

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