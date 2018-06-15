"Ювентус" заинтересовался игроком сборной Голландии

Туринский "Ювентус" заинтересовался защитником "Кристал Пэлас" Патриком Ван Анхолтом, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует подписать 27-летнего бека "стекольщиков" этим летом. Трансфер голландца оценивается примерно в 10 миллионов евро.

В завершившемся сезоне ван Анхолт забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за "Кристал Пэлас".

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину. | soccernews.ru