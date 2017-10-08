"Ювентус" заинтересовался талантом "Лиона"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Муктару Диакаби, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Скауты туринцев следили за игрой Диакаби в матче молодежных сборных Франции и Черногории.

20-летний Диакаби выступает за "Лион" с 2016 года, провел за клуб 37 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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