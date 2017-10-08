"Ювентус" заинтересовался талантом "Лиона"
"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Муктару Диакаби, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Скауты туринцев следили за игрой Диакаби в матче молодежных сборных Франции и Черногории.
20-летний Диакаби выступает за "Лион" с 2016 года, провел за клуб 37 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0