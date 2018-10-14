"Ювентус" заинтересовался защитником сборной Хорватии
Туринский "Ювентус" заинтересовался защитником "Брюгге" Матеем Митровичем, информирует TuttoMercatoWeb.
По сведениям источника, на "Альянц Стэдиум" оценивают возможность подписания 24-летнего бека, трансферная стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Митрович сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Брюгге".
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|Ред Стар Ваасланд
|30
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