"Ювентус" заинтересовался защитником сборной Хорватии

Теги ювентусклуб брюгге

"Ювентус" заинтересовался защитником сборной ХорватииТуринский "Ювентус" заинтересовался защитником "Брюгге" Матеем Митровичем, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, на "Альянц Стэдиум" оценивают возможность подписания 24-летнего бека, трансферная стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Митрович сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Брюгге".

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