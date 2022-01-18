"Ювентус" заинтересован в форварде "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" заинтересован в форварде "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Марсьяля\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен доукомплектовать атакующую линию в это трансферное окно на фоне травмы Федерико Кьезы, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован во французском форварде "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяле и ведут переговоры с его представителями.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим на правах аренды, но лишь в тот клуб, который сможет взять на себя весь оклад игрока.

Ожидается, что на этой неделе руководство туринского клуба окончательно решит, нужно ли подписывать футболиста сборной Франции.

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