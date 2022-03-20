"Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити"

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"Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Жезуса\Автор неизвестен

"Ювентус" может подписать нападающего сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса, сообщает Daily Star.

По информации источника, руководство туринцев ожидает подписания "горожанами" нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, после чего планирует начать переговоры.

Отмечается, что сумма сделки может составить более 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ бразилец сыграл в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал восемь ассистов.

Контракт Жезуса с "Сити" рассчитан до лета 2023 года.

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