"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала"

Теги ювентусреал мадридискоматео ковачич

"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала"Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании двух полузащитников мадридского "Реала", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" планирует предпринять попытки подписать Иско и Матео Ковачича. Ожидается, что уже сегодня во время очного ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов руководство "старой синьоры" обсудит с коллегами из королевского клуба возможность этих трансферов ближайшим летом.

Напомним, "Ювентус" хочет купить форварда "МЮ". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов