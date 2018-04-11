"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков "Реала"

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании двух полузащитников мадридского "Реала", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" планирует предпринять попытки подписать Иско и Матео Ковачича. Ожидается, что уже сегодня во время очного ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов руководство "старой синьоры" обсудит с коллегами из королевского клуба возможность этих трансферов ближайшим летом.

Напомним, "Ювентус" хочет купить форварда "МЮ". | soccernews.ru