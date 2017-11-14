"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков сборной Германии

Теги ювентуслеон горетцкаэмре джан

"Ювентус" заинтересован в подписании двух хавбеков сборной ГерманииТуринский "Ювентус" заинтересован в подписании сразу двух полузащитников сборной Германии.

Об этом, как информирует Corriere dello Sport, рассказал генеральный директор клуба Беппе Маротта. В частности, он сообщил: "Горетцка? Он - интересный игрок, который может быть свободен в конце сезона - так же, как и Эмре Джан. В настоящее время мы следим за обоими игроками, но нам нужно будет знать их намерения, прежде чем что-либо говорить по этому поводу".

Напомним, "Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала". | soccernews.ru

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