"Ювентус" заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини.

Как информирует The Sun, за 29-летнего хавбека "красных дьяволов" "старая сеньора" будет готова заплатить 25 миллионов евро. Однако, учитывая желание главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуринью сохранить бельгийца, вряд ли англичане пойдут на его продажу.

Напомним, "Ювентус" согласовал трансфер Матюиди.