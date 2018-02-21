"Ювентус" заинтересован в подписании ключевого игрока "Милана"

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Милана" Джакомо Бонавентуры, информирует Il Messaggero.

По сведениям источника, подписать 28-летнего хавбека "россонери" в следующее межсезонье у руководства своего клуба попросил лично главный тренер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри. Трансфер игрока может стоить чемпиону страны 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бонавентура забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи в 30 играх за "Милан".

Напомним, "Ювентус" хочет переманить у "Ромы" молодого таланта. | soccernews.ru