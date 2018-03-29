Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что "старая сеньора" намерена воспользоваться тем, что 22-летний игрок до сих пор не продлил контракт со своим клубом, предприняв попытки подписать его в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение француза с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2019-го года.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" нацелился на Паулиньо. | soccernews.ru