"Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что "старая сеньора" намерена воспользоваться тем, что 22-летний игрок до сих пор не продлил контракт со своим клубом, предприняв попытки подписать его в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение француза с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2019-го года.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" нацелился на Паулиньо. | soccernews.ru

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