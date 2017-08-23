"Ювентус" заинтересован в подписании защитника сборной Германии

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании защитника гельзенкирхенского "Шальке" Бенедикте Хеведесе.

Как информирует Football Italia, "старая сеньора" рассматривает 29-летнего бека в качестве замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в "Милан". Чемпион Италии готов предложить немцу трехлетний контракт с окладом 4 миллиона евро в год.

Отметим, что на Хеведеса также претендует "Ливерпуль".

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