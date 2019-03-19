"Ювентус" заинтересован в трансфере форварда "Айнтрахта" Аллера

Форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер может перебраться в Италию.

Как сообщает Football Italia, переговоры о покупке 24-летнего француза ведет "Ювентус". Трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

Аллер присоединился к "Айнтрахту" в 2017 году. В этом сезоне он является одним из лучших бомбардиров клуба. На его счету 19 голов в 37 играх.

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