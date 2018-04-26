"Ювентус" заинтересован в возвращении Погба

Туринский "Ювентус" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Manchester Evening News со ссылкой на Tuttosport.

Однако, по сведениям источника, "старая синьора" не готова выкупить контракт 25-летнего хавбека "красных дьяволов", предпочитая оформить кредитную сделку. Поэтому возвращение француза на "Альянц Стадиум" видится маловероятным.

Напомним, "Ювентус" определился с первыми двумя приобретениями на лето. | soccernews.ru