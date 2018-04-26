"Ювентус" заинтересован в возвращении Погба

Теги манчестер юнайтедювентусполь погба

"Ювентус" заинтересован в возвращении ПогбаТуринский "Ювентус" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Manchester Evening News со ссылкой на Tuttosport.

Однако, по сведениям источника, "старая синьора" не готова выкупить контракт 25-летнего хавбека "красных дьяволов", предпочитая оформить кредитную сделку. Поэтому возвращение француза на "Альянц Стадиум" видится маловероятным.

Напомним, "Ювентус" определился с первыми двумя приобретениями на лето. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов