"Ювентус" заключил новое соглашение с хорватским легионером

Туринский "Ювентус" продлил контракт с полузащитником Марко Пьяцей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, новое соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал грядущим летом.

24-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, однако ключевым игроком "старой синьоры" ему стать не удалось.

Сейчас хорват находится в аренде в бельгийском "Андерлехте".

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