"Ювентус" заключил новое соглашение с хорватским легионером
Туринский "Ювентус" продлил контракт с полузащитником Марко Пьяцей, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, новое соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал грядущим летом.
24-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, однако ключевым игроком "старой синьоры" ему стать не удалось.
Сейчас хорват находится в аренде в бельгийском "Андерлехте".
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|25
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|26
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