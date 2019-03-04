"Ювентус" заплатил агенту Джана больше, чем Мендеш получил за трансфер Роналду

"Ювентус" выплатил огромную сумму агенту своего новичка Эмре Джана.

Как сообщает Tuttosport, агент игрока получил от клуба комиссионные в размере 16 миллионов евро. При этом, Джан перебрался в "Ювентус" в качестве свободного агента.

Отметим, что Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, получил 11,5 миллиона комиссионных.

В этом сезоне Джан провел 25 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Читайте также: "Ювентус" рассматривает кандидатуры четырех топ-тренеров в качестве возможной замены Аллегри. | http://soccernews.ru