"Ювентус" заплатил агенту Джана больше, чем Мендеш получил за трансфер Роналду
"Ювентус" выплатил огромную сумму агенту своего новичка Эмре Джана.
Как сообщает Tuttosport, агент игрока получил от клуба комиссионные в размере 16 миллионов евро. При этом, Джан перебрался в "Ювентус" в качестве свободного агента.
Отметим, что Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, получил 11,5 миллиона комиссионных.
В этом сезоне Джан провел 25 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10