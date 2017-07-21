"Ювентус" заплатит за Бернардески 40 миллионов евро

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"Ювентус" заплатит за Бернардески 40 миллионов евро

Вингер "Фиорентины" Федерико Бернардески близок к переходу в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "бьянконери" заплатят за 23-летнего футболиста 40 миллионов евро. Также "фиалки" получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

Сам Бернардески заключит с "Ювентусом" контракт до лета 2022 года. Его зарплата в туринском клубе составит четыре миллиона евро за сезон.

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