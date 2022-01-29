"Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро
Фото твиттер "Ювентуса"
СМИ узнали финансовые подробности перехода нападающего Душана Влаховича из "Фиорентины" в "Ювентус".
По информации журналиста Фабрицио Романо, общая сумма сделки может составить 91,6 миллиона евро.
"Старая синьора" заплатила за трансфер серба 70 миллионов евро, ещё 10 миллионов прописаны в виде бонусов, а 11,6 миллиона получат агенты в качестве комиссионных.
Напомним, что Влахович заключил с "Ювентусом" контракт до лета 2026 года.
Не пропустите: Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17