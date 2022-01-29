"Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро

Теги ювентусфиорентинадушан влахович

"Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро

Фото твиттер "Ювентуса"

СМИ узнали финансовые подробности перехода нападающего Душана Влаховича из "Фиорентины" в "Ювентус".

По информации журналиста Фабрицио Романо, общая сумма сделки может составить 91,6 миллиона евро.

"Старая синьора" заплатила за трансфер серба 70 миллионов евро, ещё 10 миллионов прописаны в виде бонусов, а 11,6 миллиона получат агенты в качестве комиссионных.

Напомним, что Влахович заключил с "Ювентусом" контракт до лета 2026 года.

Не пропустите: Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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