"Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро

Фото твиттер "Ювентуса"

СМИ узнали финансовые подробности перехода нападающего Душана Влаховича из "Фиорентины" в "Ювентус".

По информации журналиста Фабрицио Романо, общая сумма сделки может составить 91,6 миллиона евро.

"Старая синьора" заплатила за трансфер серба 70 миллионов евро, ещё 10 миллионов прописаны в виде бонусов, а 11,6 миллиона получат агенты в качестве комиссионных.

Напомним, что Влахович заключил с "Ювентусом" контракт до лета 2026 года.

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