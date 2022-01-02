"Ювентус" запросил информацию об Икарди у ПСЖ

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

"Ювентус" обсуждает возможный трансфер форварда Мауро Икарди с "Пари Сен-Жермен", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб запросил информацию об игроке. В ближайшие дни "Ювентус" должен решить, подписывать ли аргентинца. Парижан устроит и вариант с арендой без обязательного права выкупа.

ПСЖ заплатил "Интеру" 50 миллионов евро за Икарди в 2020 году.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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