"Ювентус" запросил у "Барселоны" другого полузащитника в обмен на Пьянича после отказа Артура

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заполучить голландца в обмен на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Ранее "Барселона" предлагала "Ювентуса" бразильца Артура, но он отказался уходить из каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний де Йонг провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 30-летнего Пьянича три мяча и четыре голевые передачи в 32 поединках.

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