"Ювентус" запросил у "Барселоны" другого полузащитника в обмен на Пьянича после отказа Артура
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заполучить голландца в обмен на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Ранее "Барселона" предлагала "Ювентуса" бразильца Артура, но он отказался уходить из каталонского клуба.
В нынешнем сезоне 23-летний де Йонг провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 30-летнего Пьянича три мяча и четыре голевые передачи в 32 поединках.
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 мая
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" намерены подписать бесплатного Виллиана, так как у клубов нет денег на трансферы
-
"Ювентус" запросил у "Барселоны" другого полузащитника в обмен на Пьянича после отказа Артура
-
Килиан Мбаппе рассказал, какие турниры хочет выиграть в ближайшее время
-
Россиянин Тимур Жамалетдинов помог "Леху" выйти в полуфинал Кубка Польши
-
"Байер" определился с ценой на Леона Бэйли, которым интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Тима Вернера
-
Неймар отказался пойти на снижение зарплаты в ПСЖ
-
Цорн назвал плюсы от перехода Шюррле в "Спартак"
-
Чемпион мира-2018 решил покинуть "Сочи"
-
"Хоффенхайм" и "Фортуна" добились побед в 28-м туре чемпионата Германии
-
"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Лиона"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже Жиго
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с основным защитником
-
Бывшая жена Аршавина рассказала, что она давно не виделась с Андреем, несмотря на троих общих детей
-
Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"
-
Дортмундская "Боруссия" может пригласить бывшего тренера "Баварии"
-
"Интер" нацелился на форварда "Герты"
-
"РБ Лейпциг" в меньшинстве не смог обыграть "Герту" в Бундеслиге
-
ПСВ расстанется с бывшим игроком "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14