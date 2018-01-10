"Ювентус" запросит за Дибалу не менее 160 миллионов евро

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"Ювентус" запросит за Дибалу не менее 160 миллионов евро

"Ювентус" определился с ценой на аргентинского нападающего Пауло Дибалу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет получить за футболиста как минимум 160 миллионов евро. В Турине считают, что форвард не может стоить дешевле бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в "Барселону" именно за эту сумму (120 миллионов сразу и 40 в виде бонусов).

Напомним, что интерес к 24-летнего Дибале проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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