"Ювентус" заранее придумал футболки победителя Лиги чемпионов

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"Ювентус" заранее придумал футболки победителя Лиги чемпионов

В сети появились снимки футболок, которые подготовил "Ювентус" для празднования победы Лиги чемпионов. Об этом сообщает Footyheadlines.

Дизайн был придуман заранее, так как каждая команда, которая стала победителем надевает подобные майки. 

На белой футболке изображены логотип производителя, эмблема туринского клуба и надпись "чемпионы Европы 2019".

Напомним, вчера, 16 апреля "Ювентус" проиграл "Аяксу" (1:2) и по сумме двух матчей вылетел ил турнира.

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