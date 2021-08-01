"Ювентус" завершает подписание бразильского таланта
Фото: инстаграм Жорже/Автор неизвестен
Молодой нападающий "Сантоса" Кайо Жорже с большой долей вероятности продолжит карьеру в итальнской Серии А.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" уже закрыл сделку по 19-летнему форварду.
По информации ист\очника, бразильский футболист перейдет в туринский клуб за 3 миллиона евро. Сейчас сделка находится на согласовании у президента "Сантоса" Руэды.
"Ювентус" работает над завершение бумажной работы. Контракт игрока будет рассчитан до лета 2026 года.
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