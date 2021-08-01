"Ювентус" завершает подписание бразильского таланта

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"Ювентус" завершает подписание бразильского талантаФото: инстаграм Жорже/Автор неизвестен

Молодой нападающий "Сантоса" Кайо Жорже с большой долей вероятности продолжит карьеру в итальнской Серии А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" уже закрыл сделку по 19-летнему форварду.

По информации ист\очника, бразильский футболист перейдет в туринский клуб за 3 миллиона евро. Сейчас сделка находится на согласовании у президента "Сантоса" Руэды.

"Ювентус" работает над завершение бумажной работы. Контракт игрока будет рассчитан до лета 2026 года.

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