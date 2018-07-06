"Ювентус" ждет информации от агента Роналду

Туринский "Ювентус" ждет новостей от агента ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеша.

Так, по сведениям известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио руководство "старой синьоры" ожидает подтверждения информации от представителя 33-летнего форварда о том, что королевский клуб будет готов отпустить свою главную звезду в обмен на 100 миллионов евро. Если данные сведения будут озвучены Мендешом, чемпион Италии начнет переговоры по трансферу португальца.

Напомним, "Реал" продаст Роналду при одном условии. | soccernews.ru