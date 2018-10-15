"Ювентус" желает заполучить еще одного звездного клиента суперагента Жорже Мендеша

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"Ювентус" желает заполучить еще одного звездного клиента суперагента Жорже МендешаТуринский "Ювентус" желает заполучить еще одного звездного клиента португальского суперагента Жорже Мендеша.

Так, согласно информации Rai Sport, "старая синьора" всерьез интересуется полузащитником мюнхенской "Баварии" Хамесом Родригесом, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Чемпионы Италии рассчитывают, что представитель их форварда Криштиану Роналду поспособствует переезду на "Альянц Стэдиум" еще одного своего клиента.

Напомним, "Ювентус" интересуется трансферной целью "Интера". | soccernews.ru

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