"Ювентус" зимой хочет зимой подписать двух талантов

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"Ювентус" зимой хочет зимой подписать двух талантовФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен значительно усилиться в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, при благоприятных условиях "бьянконери" предпримут попытку подписать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича и полузащитник "Монако" Орельена Тчуамени.

По информации источника, что осуществить данные трансферы будет трудно, но они соответствуют новому циклу развития "Ювентуса", и поэтому клуб приложит усилия для их приобретения.

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