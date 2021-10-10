"Ювентус" зимой хочет зимой подписать двух талантов

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен значительно усилиться в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, при благоприятных условиях "бьянконери" предпримут попытку подписать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича и полузащитник "Монако" Орельена Тчуамени.

По информации источника, что осуществить данные трансферы будет трудно, но они соответствуют новому циклу развития "Ювентуса", и поэтому клуб приложит усилия для их приобретения.

Также не пропустите: "Локомотив" назвал имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru