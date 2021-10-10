"Ювентус" зимой хочет зимой подписать двух талантов
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" намерен значительно усилиться в зимнее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, при благоприятных условиях "бьянконери" предпримут попытку подписать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича и полузащитник "Монако" Орельена Тчуамени.
По информации источника, что осуществить данные трансферы будет трудно, но они соответствуют новому циклу развития "Ювентуса", и поэтому клуб приложит усилия для их приобретения.
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
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|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17