"Ювентус" зимой намерен купить игрока "Барселоны"

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"Ювентус" зимой намерен купить игрока "Барселоны"
"Ювентус" по-прежнему интересуется хорватским полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, сообщает TuttoSport.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже согласовал с ним условия личного контракта. "Ювентус" пытался купить хавбека летом, но не сумел договориться с "Барселоной".

 В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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