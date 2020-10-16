"Ювентус" зимой попытается купить хавбека "Лиона"
Туринский "Ювентус" сохраняет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссаму Ауару, сообщает Goal.com.
По информации источника, "старая синьора" планирует во время зимнего трансферного окна возобновить переговоры о переходе француза.
Конкурировать "Ювентусу" в гонке за 22-летним хавбеком придётся с "Арсеналом", который едва не подписал его этой осенью.
В текущем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 4 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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|26
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|51
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
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