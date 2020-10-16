"Ювентус" зимой попытается купить хавбека "Лиона"

Туринский "Ювентус" сохраняет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссаму Ауару, сообщает Goal.com.

По информации источника, "старая синьора" планирует во время зимнего трансферного окна возобновить переговоры о переходе француза.

Конкурировать "Ювентусу" в гонке за 22-летним хавбеком придётся с "Арсеналом", который едва не подписал его этой осенью.

В текущем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 4 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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