"Ювентус" зимой предложит "Наполи" обменяться игроками

СМИ узнали о возможном обмене футболистами между "Ювентусом" и "Наполи" во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" намерена предложить неаполитанскому клубу Федерико Бернардески, забрав при этом Аркадиуша Милика.

Напомним, что поляк следующим летом станет свободным агентом. В этом сезоне из-за отказа продлевать контракт ему не дали сыграть ни минуты. Рыночная стоимость игрока - 27 миллионов евро.

Итальянский хавбек оценивается в 25 миллионов. В текущем сезоне он провёл за "Ювентус" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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