"Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе

Теги ювентускриштиану роналдумассимилиано аллегрипауло дибала

"Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе Фото инстаграм Криштиану Роналду

Новый наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил с руководством планы на летнее трансферное окно.

По сведениям Goal.com, в частности стороны подняли тему будущего форварда Криштиану Роналду. Руководство знает, что португалец размышляет о смене клуба, и поэтому Аллегри настаивает, чтобы вопрос о будущем игрока был решен как можно быстрее.

Кроме того, обсудили будущее Пауло Дибалы, у которого летом 2022 года истекает контракт. Отмечается, что руководство хочет продлить контракт с аргентинцем, а Аллегри хотел бы, чтобы Дибала вышел "из тени Роналду".

В минувшем сезоне Роналду провел 44 игры, забил 36 голов и отдал 5 ассистов. На счету Дибалы пять голов и три результативные передачи в 26 матчах.

Читайте также: ПСЖ начал работу над подписанием Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"

"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов