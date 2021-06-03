"Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Новый наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил с руководством планы на летнее трансферное окно.
По сведениям Goal.com, в частности стороны подняли тему будущего форварда Криштиану Роналду. Руководство знает, что португалец размышляет о смене клуба, и поэтому Аллегри настаивает, чтобы вопрос о будущем игрока был решен как можно быстрее.
Кроме того, обсудили будущее Пауло Дибалы, у которого летом 2022 года истекает контракт. Отмечается, что руководство хочет продлить контракт с аргентинцем, а Аллегри хотел бы, чтобы Дибала вышел "из тени Роналду".
В минувшем сезоне Роналду провел 44 игры, забил 36 голов и отдал 5 ассистов. На счету Дибалы пять голов и три результативные передачи в 26 матчах.
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|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17