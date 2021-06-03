"Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Новый наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил с руководством планы на летнее трансферное окно.

По сведениям Goal.com, в частности стороны подняли тему будущего форварда Криштиану Роналду. Руководство знает, что португалец размышляет о смене клуба, и поэтому Аллегри настаивает, чтобы вопрос о будущем игрока был решен как можно быстрее.

Кроме того, обсудили будущее Пауло Дибалы, у которого летом 2022 года истекает контракт. Отмечается, что руководство хочет продлить контракт с аргентинцем, а Аллегри хотел бы, чтобы Дибала вышел "из тени Роналду".

В минувшем сезоне Роналду провел 44 игры, забил 36 голов и отдал 5 ассистов. На счету Дибалы пять голов и три результативные передачи в 26 матчах.

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