"Ювентуса" не планирует расставаться с хавбеком Рабьо
"Ювентус" не будет продавать полузащитника Адриена Рабьо этой зимой, передает Telefoot.
По информации источника, 24-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в туринском клубе.
"Ювентус" намерен продать футболиста в будущем и выручить за него как можно больше денег.
Ранее сообщалось, что в Рабьо заинтересован "Лион", который хочет арендовать игрока этой зимой.
В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 12 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с "Юве" рассчитан до 2023 года.
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|16
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|17
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