"Ювентуса" не планирует расставаться с хавбеком Рабьо

"Ювентус" не будет продавать полузащитника Адриена Рабьо этой зимой, передает Telefoot.

По информации источника, 24-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в туринском клубе.

"Ювентус" намерен продать футболиста в будущем и выручить за него как можно больше денег.

Ранее сообщалось, что в Рабьо заинтересован "Лион", который хочет арендовать игрока этой зимой.

В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 12 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с "Юве" рассчитан до 2023 года.

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