"Ювентуса" вручил памятную футболку Арнольду Шварценеггеру

Агенты "Ювентуса" подарили памятную футболку актеру Арнольду Шварценеггеру. Об этом сообщается в инстаграме клуба.

72-летний актер получил футболку с 101-м номером. Пока неизвестно почему именно был выбрана эта цифра.

"Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 баллов. Сегодня, 24 сентября туринский клуб сыграет в гостях с "Брешией". Начало матча - в 22:00 (мск).

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