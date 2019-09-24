"Ювентуса" вручил памятную футболку Арнольду Шварценеггеру
Агенты "Ювентуса" подарили памятную футболку актеру Арнольду Шварценеггеру. Об этом сообщается в инстаграме клуба.
72-летний актер получил футболку с 101-м номером. Пока неизвестно почему именно был выбрана эта цифра.
"Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 баллов. Сегодня, 24 сентября туринский клуб сыграет в гостях с "Брешией". Начало матча - в 22:00 (мск).
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|Ювентус
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|Брешия
|2
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|Милан
|2
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|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
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|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
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|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0