"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии
В Турине завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. "Ювентус" принимал "Интер" в ранге фаворита, после выездной победы недельной давности (2:1). Эта встреча не принесла голов и завершилась нулевой ничьей. Теперь подопечные Андреа Пирло в финале встретятся с победителем пары "Аталанта" - "Наполи".
"Ювентус" - "Интер" 0:0 (0:0)
"Ювентус": Буффон, Демирал, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Куадрадо (Кьеллини, 82), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 87), Бентанкур, Бернардески (Маккенни, 63), Роналду.
"Интер": Ханданович, Дармиан (Перишич, 58), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси, 66), Бастони (Коларов, 66), Мартинес, Лукаку.
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