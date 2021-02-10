"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии

В Турине завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. "Ювентус" принимал "Интер" в ранге фаворита, после выездной победы недельной давности (2:1). Эта встреча не принесла голов и завершилась нулевой ничьей. Теперь подопечные Андреа Пирло в финале встретятся с победителем пары "Аталанта" - "Наполи".



"Ювентус" - "Интер" 0:0 (0:0)

"Ювентус": Буффон, Демирал, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Куадрадо (Кьеллини, 82), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 87), Бентанкур, Бернардески (Маккенни, 63), Роналду.