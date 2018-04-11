"Ювентусу" интересен Дембеле

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"Ювентусу" интересен ДембелеТуринскому "Ювентусу" интересен полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Мусса Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая синьора" внимательно следит за тем, как будут развиваться события с продлением контракта 30-летнего хавбека со "шпорами". В случае, если стороны не смогут договориться о пролонгации своего сотрудничества, чемпионы Италии будут готовы предпринять попытки подписать бельгийца уже ближайшим летом.

Отметим, что действующее соглашение Дембеле с его клубом рассчитано до окончания сезона 2018/2019.

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