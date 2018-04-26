"Ювентусу" интересен защитник "Барселоны"



"Ювентус" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Люку Диню, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы оценивают игрока в 16,5 миллионов евро и эта сумма должна устроить "Юве".

В этом сезоне 24-летний Динь провел за "Барселону" 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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