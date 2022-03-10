"Ювентусу" интересны сразу четыре футболиста "Челси"
Фото инстаграм Жоржиньо
Сразу четыре футболиста "Челси" попали в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб интересуется защитником Антонио Рюдигером, полузащитником Жоржиньо, а также вингерами Хакимом Зиешем и Кристианом Пулишичем.
Отмечается, что Жоржиньо является одной из главных целей "Ювентуса". Зиеш и Пулишич - альтернативные варианты на тот случай, если "Ювентусу" не удастся заполучить Николо Дланьолу из "Ромы".
Что касается Рюдигера, то летом у него истекает контракт с "Челси" и его можно будет подписать в качестве свободного агента.
Читайте также: "Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича
-
Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"
-
Линекер оценил игру Бензема в матче с ПСЖ
-
Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов
-
Промес подозревается в торговле наркотиками
-
Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
-
Неймар отреагировал на новость о драке с Доннаруммой
-
Карпин прокомментировал продление контракта с РФС и возвращение в "Ростов"
-
"Ювентусу" интересны сразу четыре футболиста "Челси"
-
Совмещение работы Карпина в сборной России и "Ростове" может прекратиться при одном условии
-
Стали известны финансовые требования Араухо
-
Фердинанд высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
В окружении Доннаруммы отрицают конфликт вратаря с Неймаром
-
Официально: Карпин возглавил "Ростов"
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
-
"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно
-
Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
-
"Ювентус" интересуется Пулишичем
-
Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17