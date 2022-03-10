"Ювентусу" интересны сразу четыре футболиста "Челси"

Фото инстаграм Жоржиньо

Сразу четыре футболиста "Челси" попали в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб интересуется защитником Антонио Рюдигером, полузащитником Жоржиньо, а также вингерами Хакимом Зиешем и Кристианом Пулишичем.

Отмечается, что Жоржиньо является одной из главных целей "Ювентуса". Зиеш и Пулишич - альтернативные варианты на тот случай, если "Ювентусу" не удастся заполучить Николо Дланьолу из "Ромы".

Что касается Рюдигера, то летом у него истекает контракт с "Челси" и его можно будет подписать в качестве свободного агента.

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