"Ювентусу" не удалось избавиться от Хедиры

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"Ювентусу" не удалось избавиться от Хедиры

Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира останется в клубе, сообщает журналист Ромео Агрести в своем Twitter.

По данным источника, футболист и клуб не договорились о разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. "Ювентус" был готов заплатить Хедире три миллиона евро за досрочный разрыв соглашения, но хавбек хотел получить в два раза больше.

33-летний Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. 

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