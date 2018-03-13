"Ювентусу" нужен хав "Арсенала"

Теги арсенал лондонювентусджек уилшер

"Ювентусу" нужен хав "Арсенала"
"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилшеру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с "канонирами". Также им интересуется "Милан".

В этом сезоне 26-летний Уилшер провел за "Арсенал" 32 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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