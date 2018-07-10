"Ювентусу" нужно продать трех игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере Роналду

Туринскому "Ювентусу" необходимо будет продать трех своих игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям El Transistor, дабы не столкнуться с наказанием от УЕФА, "старой синьоре" предстоит продать защитников Даниэле Ругани и Алекса Сандро, а также форварда Гонсало Игуаина. Первого и третьего слухи активно связывают с лондонским "Челси", а бразилец может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Реал" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу Роналду. | soccernews.ru