"Ювентусу" нужно продать трех игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере Роналду

Теги ювентускриштиану роналдуданиэле руганигонсало игуаиналекс сандро

"Ювентусу" нужно продать трех игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере РоналдуТуринскому "Ювентусу" необходимо будет продать трех своих игроков, чтобы избежать проблем с финансовым Fair Play при трансфере форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям El Transistor, дабы не столкнуться с наказанием от УЕФА, "старой синьоре" предстоит продать защитников Даниэле Ругани и Алекса Сандро, а также форварда Гонсало Игуаина. Первого и третьего слухи активно связывают с лондонским "Челси", а бразилец может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  "Реал" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу Роналду. | soccernews.ru

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