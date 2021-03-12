"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер

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"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уже принёс клубу 88 миллионов евро.

Именно в такую сумму издание Corriere dello Sport оценило экономический эффект от прихода звёздного португальца в 2018 году.

Доходы "старой синьоры" выросли за счёт продажи атрибутики, реализации абонементов и улучшенных условий сделок со спонсорами.

Учитывая, что "Ювентус" купил Роналду за 117 миллионов евро, клубу достаточно заработать 29 миллионов, чтобы трансфер окупился.

В составе "бьянконери" 36-летний форвард забил 92 гола и сделал 22 ассиста в 121 матче.

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