"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уже принёс клубу 88 миллионов евро.
Именно в такую сумму издание Corriere dello Sport оценило экономический эффект от прихода звёздного португальца в 2018 году.
Доходы "старой синьоры" выросли за счёт продажи атрибутики, реализации абонементов и улучшенных условий сделок со спонсорами.
Учитывая, что "Ювентус" купил Роналду за 117 миллионов евро, клубу достаточно заработать 29 миллионов, чтобы трансфер окупился.
В составе "бьянконери" 36-летний форвард забил 92 гола и сделал 22 ассиста в 121 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17