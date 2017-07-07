"Ювентусу" придется продать Куадрадо и Сандро, чтобы купить Косту и Бернардески

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"Ювентусу" придется продать Куадрадо и Сандро, чтобы купить Косту и Бернардески

"Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитников "Баварии" Дугласа Косту и "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, чтобы купить двух этих футболистов итальянцам нужно выложить порядка 90-100 миллионов евро. "Юве" не располагает такими средсвами, поэтому готов расстаться с бразильским защитником Алексом Сандро и колумбийским хавбеком Хуаном Куадрадо.

"Юве" оценивает бразильца в 70 миллионов евро и на него претендуют "Челси", ПСЖ и "Манчестер Сити". Что касается Куадрадо, то "Арсенал" предлагает за него 20 миллионов евро, но "Ювентус" требует не менее 35 миллионов.

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