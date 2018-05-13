Южная Америка намерена провести Чемпионат Мира в 2030 году
Глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес заявил, что он надеется на проведение Чемпионата Мира-2030 в Южной Америке.
"Я считаю, что Южная Америка является родиной футбола. К тому же не стоит забывать историю. Первый Чемпионат Мира провели здесь в 1930 году. Я думаю, что в 2030 году мундиаль могли бы принять Аргентина, Уругвай и Парагвай. Не думаю, что ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет для нас проблемой. Это ведь совсем другая конфедерация", - приводит слова Домингеса AFP.
Напомним, что в последний раз Чемпионат Мира состоялся в Южной Америке в 2014 году. Тогда хозяином турнира была Бразилия.
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|0
|0
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|0
|0
|4
|Уругвай
|0
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|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
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|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
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|0
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|0
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|1
|Аргентина
|0
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|Исландия
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|М
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|1
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|0
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|0
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|3
|Швейцария
|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
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|3
|Мексика
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|М
|О
|1
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|0
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|Англия
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|0
|3
|Панама
|0
|0
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|Тунис
|0
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|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
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|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
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|Сенегал
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