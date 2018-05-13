Южная Америка намерена провести Чемпионат Мира в 2030 году

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Южная Америка намерена провести Чемпионат Мира в 2030 году
Глава  Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес заявил, что он надеется на проведение Чемпионата Мира-2030 в Южной Америке. 

"Я считаю, что Южная Америка является родиной футбола. К тому же не стоит забывать историю. Первый Чемпионат Мира провели здесь в 1930 году. Я думаю, что в 2030 году мундиаль могли бы принять Аргентина, Уругвай и Парагвай. Не думаю, что ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет для нас проблемой. Это ведь совсем другая конфедерация", - приводит слова Домингеса AFP.

Напомним, что в последний раз Чемпионат Мира состоялся в Южной Америке в 2014 году. Тогда хозяином турнира была Бразилия.

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