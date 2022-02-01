Южная Корея 15-й вышла на ЧМ-2022

Фото: инстаграм Южной Кореи\Автор неизвестен

Сборная Южной Кореи на выезде победила сборную Сирии (2:0) в матче азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2022 и таким образом стала 15-й командой, которая точно сыграет на Мундиале в Катаре.

Весь список на данный момент выглядит следующим образом:

1. Катар — страна-организатор

2. Германия — победитель группы J отбора в Европе (11 октября 2021 года)

3. Дания — победитель группы F отбора в Европе (12 октября 2021 года)

4. Бразилия — первой гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (11 ноября 2021 года)

5. Бельгия — победитель группы E отбора в Европе (13 ноября 2021 года)

6. Франция — победитель группы D отбора в Европе (13 ноября 2021 года)

7. Хорватия — победитель группы H в Европе (14 ноября 2021 года)

8. Испания — победитель группы B в Европе (14 ноября 2021 года)

9. Сербия — победитель группы A в Европе (14 ноября 2021 года)

10. Англия — победитель группы I в Европе (15 ноября 2021 года)

11. Швейцария — победитель группы C в Европе (15 ноября 2021 года)

12. Нидерланды — победитель группы G в Европе (16 ноября 2021 года)

13. Аргентина — второй гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (16 ноября 2021 года)

14. Иран — первым гарантировал место в топ-2 группы A в Азии (27 января 2022 года)

15. Корея — второй гарантировала место в топ-2 группы A в Азии (1 февраля 2022 года)

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