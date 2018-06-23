Южная Корея и Мексика объявили стартовые составы на очную игру

Сборные Южной Кореи и Мексики определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.

Южная Корея: Чо, Е. Ли, М. В. Ким, Е. Г. Ким, Чжан, Чу, Ки, Дж. С. Ли, Мун, Сон, Хван.

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайюн, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эрнандес, Лосано.

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