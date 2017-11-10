Южная Корея – Колумбия - 2:1 (обзор)

Теги южная кореяколумбия

Южная Корея – Колумбия - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Южной Кореи и Колумбии.

Не пропустите: Дубль Сон Хын Мина принёс Южной Корее победу в товарищеском матче с Колумбией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов